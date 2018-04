De Chevrolet Cruze facelift die Europa niet krijgt

Door: BV

Chevrolet heeft de opgefriste versie van de Cruze voorgesteld. Die debuteert op het Autosalon van New York.



Niet voor Europa



De Chevrolet Cruze staat in Europa dan wel in de catalogus, maar het merk houdt uitverkoop. Eind vorig jaar kondigde Chevrolet immers aan ermee te stoppen in Europa. Maar het model gaat onder meer in de VS wel door.



Meer chroom



De Amerikanen zijn best tevreden met het uiterlijk van de Cruze. Er wordt dan ook niet te veel aan gewijzigd. Natuurlijk zijn er nieuwe kleuren en velgen, want dat is maar een kleintje. Aan de voorzijde zijn de radiatorroosters voortaan gezegend met een meer organische vorm en LED-dagrijlichten (ook in chroom ingelegd) en nieuwe achterlichtunits maken het plaatje compleet.



Motoren



Over de motoren geeft GM niets prijs, maar het gaat wellicht om een 1.8 met 138pk, een 1.4 turbo met net zo veel vermogen maar wat meer koppel en een 2-liter turbodiesel die met 151pk geldt als de gammatopper.