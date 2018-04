5 digitale dashboards uit de eighties

Digitale dashboards zijn een trend. En tegenwoordig wordt het instrumentarium steeds vaker vervangen door een matrixscherm dat meestal interactief is en bij tijden zo fijn is vormgegeven dat het nauwelijks te onderscheiden is van echte wijzerplaten. Dat was ooit anders. In de eighties werd al duchtig geëxperimenteerd met digitale wijzerplaten. We lijsten vijf markante voorbeelden voor je op.