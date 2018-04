Volkswagen Golf R Concept is 400pk rijk

Door: BV

Volkswagen presenteert op het Autosalon van Peking z’n visie op de ultieme ‘hot hatch’: een VW Golf R met 400pk.



Breder en agressiever koetswerk



Volkswagen lepelt een extreem opgekittelde versie van de tweeliter turbomotor in een koetswerk dat voor de gelegenheid 4cm werd verbreed. Een grotere spoorbreedte moet stabiliteit garanderen terwijl in de aangedikte wielkasten ruimte is voor 19-duimers die extra diep in de ophanging zitten.



In plaats van het traditionele blauw, neemt VW z’n toevlucht tot agressief ogend geel voor het inkleuren van het koetswerk. Dat onderscheidt zich ook nog eens met een specifiek smoelwerk waarvoor behoorlijk wat koolstof is geweven.



De prestaties





“ De prestaties zijn voldoende om menig supersportwagen de krop in de keel te geven ”

Standaard is een Golf R al goed voor 300pk en 380Nm, maar deze Concept doet er nog eens doodleuk 100 paardjes bij. Een automaat met dubbele koppeling en vierwielaandrijving moeten ervoor zorgen dat het geheel een beetje efficiënt wordt omgezet in beweging. Het vermogen zou immers net zo goed kunnen opgaan in bandenrook.De prestaties zijn voldoende om menig supersportwagen de krop in de keel te geven. En dan gaat nog niet eens om z’n topsnelheid van 280km/u, maar vooral om de sprinttijd. Vanuit stilstand bereikt de Golf R 400 Concept immers al 100km/u na 3,9 seconden.