VW presenteert Mercedes CLA concurrent

Door: AUTO55

Dit is de VW New Midsize Coupé, een ontwerpoefening breder dan de Passat, maar wel korter dan de Jetta. En met 142cm van de grond gemeten is hij vrijwel even hoog als de Scirocco. Een toekomstige concurrent voor de Mercedes CLA zeg maar.

GTI-power

Onder de kap van deze concept car ligt de 2.0 TSI-benzinemotor die ook de Golf GTI in beweging houdt. Zonder Performance Pack, wat inhoudt dat de New Midsize Coupé 220pk sterk is. En dat is voldoende om in 6,5 seconden naar 100km/u te spurten en maximaal 225km/u snel te gaan. In principe zal de NMC zondag aanstaande in Peking worden voorgesteld.