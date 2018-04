Audi Exclusive leeft zich uit op RS7

Door: AUTO55

Over enkele uren gaat in New York de International Auto Show van start. Audi heeft er ook een stand, en daar staat onder meer een speciale RS7 Sportback te schitteren. Die werd onder handen genomen door Audi's eigenste de dienst-op-maat, beter bekend als Audi Exclusive.

Dynamic Edition

RS7 Dynamic Edition heet het afgebeelde model. Erop zitten zaken als een sportuitlaat, een motorkap uit koolstofvezel, 21-duims 'Gloss Black' wielen en remklauwen in 'Tornado Red'. De binnenzijde is overwegend in het duister gehuld, met ruimte voor details (veiligheidsgordels, stiknaden...) in Crimson Red en inlegstukken uit carbon. En de prijs van deze Dynamic Edition – in de Verenigde Staten? Omgerekend € 105.540, of zo'n € 10.000 minder dan wat je in België voor een basis-RS7 neer moet leggen.