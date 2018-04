Rolls-Royce Pinnacle Travel Phantom is kunst voor China

Door: BV

Rolls-Royce heeft de Pinnacle Travel Phantom onthult voor z’n debuut op het Autosalon van China. De speciale editie van de Phantom is helemaal op het land gericht en moet een ode zijn aan de liefde voor reizen die de Chinezen is ingebakken. Dat de Britten het model net in China onthullen is evenmin toeval. Het land is niet alleen één van de grootste afzetmarkten voor het merk - z’n klanten laten zich er ook graag gaan in het personaliseringsprogramma van merk. En dit showexemplaar toont nog eens hoe ver je daarin kan gaan.



Koetswerk



Aan de buitenzijde merken we een koets op in twee tinten, met een ‘coach line’ (een sierlijn ruwweg ter hoogte van de deurklinken) in Madeira Rood. Die bevat de gestileerde beeltenis van een trein op snelheid.



Interieur



De aanpassingen aan de buitenzijde zijn al bij al beperkt, maar aan de binnenkant is de luxefabrikant helemaal los gegaan. Vooral de kunstig ingewerkte houtfineer, met het meest complexe motief dat de vaklieden bij het bedrijf ooit realiseerden, trekt de aandacht. Misschien is het wat te druk voor de smaak van de Europese consument, maar de Chinezen kunnen het wel smaken. De patronen worden overigens ook in de stoffen bekleding voor de deurpanelen herhaalt.



Andere aardigheidjes zijn de lamswollen vloertapijten, de extra kussens, de sterrenhemel en het achtercompartiment met partitie.