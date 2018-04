Audi A3 is World Car of the Year

Door: BV

Europa heeft z’n eigen verkiezing voor Auto van het Jaar. En zoals bekend werd de meest gegeerde titel van het Oude Continent dit jaar door de Peugeot 308 in de wacht gesleept. Er is echter ook een wereldwijde jury van 69 journalisten die 22 landen vertegenwoordigen. Die kiezen een winnaar voor de World Car of The Year-titel in 5 categorieën. De gelukkigen zijn op het Autosalon van New York bekend gemaakt.



Twee titels voor BMW i3



Het is de Audi A3 die de hoofdvogel afschiet. Dat model zal in reclameboodschappen voortaan vergezeld gaan van een World Car of the Year-logo. Maar ook in de andere categorieën werd er strijd geleverd. De BMW i3 won die in niet één, maar twee subrubrieken. De eerste - die ligt voor de hand - is de Green Car of the Year. De tweede is de World Car Design of the Year. Omdat de i3 zo mooi is?



Dat de Mercedes S-Klasse de titel van World Luxury Car of the Year in de wacht zou slepen, dat lag eigenlijk bij voorbaat al vast. En dan is er nog de World Performance Car of the Year. Dat werd de Porsche 911 GT3. De jury vindt het schijnbaar niet zo erg dat de productieversies van die auto zo’n grote fout vertoonden dat Porsche zich verplicht zag om alle exemplaren van een nieuwe motor te voorzien. Kwestie van catastrofaal falen en brand te vermijden…