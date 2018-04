Extreme VW Golf R 400 Concept haalt 280km/u

Door: BV

Volkswagen presenteert op het Autosalon in China deze Golf R 400 Concept. Wat de naam suggereert - een vermogen van 400pk - is exact wat de Duitsers leveren. En voor de gelegenheid werden de blauwe accenten die de ook al niet kinderachtige productieversie van de Golf R - want toch ook weer 300pk sterk - sieren vervangen door details in heviger geel. Wie nu al droomt van serieproductie: volgens VW is het niets meer dan een concept.



200pk per liter!



De motor is nog steeds de gekende 2-liter TFSI die ook de productieversie van de Golf R aandrijft. Alleen is die turbomotor nu opgekitteld tot zo maar eventjes 200pk per liter. Ook met de trekkracht maak je je niet belachelijk - die is immers met 70Nm aangedikt. Tot 450Nm. Een erg te beklagen zestraps-DSG-automaat mag al dat geweld naar de vier wielen leiden. En voor de gelegenheid zijn zowel de voor- als de achteras voorzien van een elektronisch gestuurd limited-slip differentieel. Dat betekent dat zowel voor- als achterwielen in een bocht apart kunnen afgeremd worden om ervoor te zorgen dat de Golf R 400 Concept in het gareel blijft.



Prestaties



1.420kg, dat is al wat de Golf R 400 Concept op de weegschaal zet. Of amper 3,55kg voor elke pk. Dat de topsnelheid 280km/u bedraagt, haalde je reeds uit de titel. Maar de sprinttijd is nog indrukwekkender: amper 3,9 seconden na de start passeer je de 100km/u. Menig supersportwagen verslikt zich in die cijfers.



Sportieve ambiance



19-duimers, een dubbele dakvleugel en met carbon afgewerkte bumperschilden zorgen ervoor dat de omgeving meteen in de gaten heeft dat er wat speciaals aan de hand is. Als ze al in staat zouden zijn de met 4cm aangedikte wielkasten over het hoofd te zien. En ook aan de binnenzijde is er aan een extra vleugje sportiviteit gedacht. Onder meer door de achterbank te voorzien van twee individuele zitplaatsen, en de aankleding uit te voeren in zwart leder en grijs Alcantara.