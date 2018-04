Fiat Ducato heeft nieuwe smoel

Door: BV

We hebben al de vernieuwde Peugeot Boxer getoond, serveren je dadelijk de Citroën Jumper die is aangepast en wisselen de PSA-sandwich af met een plakje Italiaans: de Fiat Ducato.



Nauwelijks verschil



De Ducato is op een haar na identiek aan de Boxer en Jumper. Het voornaamste onderscheidende kenmerk zijn vanzelfsprekend de logo’s en de grille. Maar uit de persinformatie van de Italianen valt toch weer wat nieuws op te maken. De dagrijlichten met LEDs die ook op beide andere merken schitteren zijn er namelijk enkel tegen een meerprijs. Weten we dat ook alweer…



Motoren



De motoren heten bij Fiat niet HDi, maar Multijet. Het gaat evenwel nog steeds om common-rial dieselcentrales die bij de Italianen een verschillend vermogen opwekken. Hier wordt immers gewag gemaakt van 115 (in plaats van 110), 130 of 150 (in plaats van 180) pk.