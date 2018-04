Porsche Macan levert al 2 cilinders in

Door: BV

Op Auto China - dat is het Autosalon in Peking - heeft Porsche de Macan onthuld. Het gaat om een nieuwe variant die verstoken blijft van extra letters op de kofferklep en onder de Macan S, Macan S Diesel en Macan Turbo in het gamma komt. Tussen de voorwielen ligt geen zes-, maar een viercilinder.



Voorlopig alleen voor China, maar…



Voor de aandrijving wordt een tweeliter turbo benzinemotor ingeschakeld. Dat is de viercilinder die al in tal van producten van de Volkswagen Groep dienst doet, waaronder de Golf GTI. In dit geval levert de centrale 237pk en 350Nm trekkracht. Porsche kondigt de eenheid aan als exclusief bestemd voor de Chinese markt, maar dat is slechts tijdelijk. Uiteindelijk komt de vierpitter ook in Europa in de catalogus.



Sneller met PDK



De versnellingsbak met dubbele koppeling en zeven verzetten wordt door Porsche naar voor geschoven als de meest ideale combinatie. Die heet PDK en helpt de Macan naar een acceleratietijd van 6,9 seconden bij een verbruiksgemiddelde van - op papier - 7l/100km. Die cijfers zijn overigens voor de Chinese markt bestemd en op basis van de homologatieprocedure kan er nog verschil optreden.



Soberder



Zoals gezegd geen S, of Turbo op de kofferklep, hoewel dat laatste instrument ook onder de motorkap zit. En ook met de aankleding is wat spaarzamer omgegaan. Het meest herkenbare element is echter de uitlaatlijn met slechts 2 rechthoekige spruitstukken.