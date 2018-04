Citroën Jumper ook nieuw

Door: BV

Een nieuwe Peugeot Boxer en Fiat Ducato hadden we al achter de kiezen en dan kan de Citroën Jumper natuurlijk ook niet achterblijven. Op de grille en voorbumper na zijn al deze modellen immers identiek.



Nieuw dashboard



Tot de voornaamste wijzigingen rekenen we een nieuwe dashboard, waarin een centraal display voortaan op een ergonomisch verantwoorde wijze de functies voor entertainment, navigatie en ook de achteruitrijcamera zal tonen.



Gekende motoren



In het vooronder zullen dezelfde motoren liggen als bij de Peugeot Boxer. Alle vier de diesels zijn namelijk ook hier te verkrijgen. Het gaat dan om een 2.2 HDi met 110, 130 en 150pk of de 180pk sterke 3.0 HDi. Daarnaast zijn er overigens twee motoren met Stop&Start-systeem te verkrijgen. Dat zijn de 130 en e-HDi 150.