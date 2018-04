BMW M6 Gran Coupé Individual

Door: AUTO55

Audi heeft Exclusive, BMW Individual. Dat is voor wie zijn of haar nieuwe Duitse premiumbolide uit de band wil doen springen - op een stijlvolle manier welteverstaan. De M6 Gran Coupé van op de foto's is zo'n voorbeeld daarvan.

Frozen Red

Zijn matrode lak heet Frozen Red en valt niet in het normale kleurenpalet te verkrijgen. Voorts is de binnenkant volledig met leder bekleed: Opal Merino White voor de zetels, zwart leder op het dashboard, Sakhir Orange-stiksels en Frozen Red-details als verwijzing naar de koetswerktint. En om het exclusieve plaatje compleet te maken prijkt een Manufaktur-inscriptie op verschillende plaatsen, in en op de vierwieler. Voor liefhebbers met een centje op overschot.