Renault gaat (opnieuw) voor ronderecord op Nürburgring

Op de Nürburgring is de Seat Leon Cupra 280 momenteel de te kloppen voorwielaandrijver, net voor de Renault Mégane RS Trophy die voordien met de scepter zwaaide. Maar de Fransen blijven niet bij de pakken zitten. Op 16 juni stellen ze namelijk een nieuw speeltje voor dat de aangehaalde Spanjaard te kijk moet zetten op de 'Ring. Het gaat wellicht om een extra potente versie van de RS Trophy - nu met 265pk en 360Nm - die voorzien is van een Akropovic-uitlaat zoals je uit bovenstaande plaagfoto kan afleiden.

Akropovic?

Akropovic is een Sloveense constructeur van uitlaatsystemen voor motorfietsen die tegenwoordig ook auto's van extra dramatiek voorziet. De Alfa Romeo 4C die we recent nog aan de tand hebben gevoeld, werd er ook door onder handen genomen. Met een verbluffend resultaat, al zeggen we het zelf.

< 8 minuten

De snelle Renault zou de klus klaren in minder dan 8 minuten. Rest dus de vraag of de Leon Cupra 280, die 7 minuten en ruim 58 seconden laat optekenen op het befaamde circuit, geklopt zal worden. En dan is er nog de dreiging van Honda, want dat merk geeft al lang te kennen dat de nieuwe Civic Type-R de concurrentie zal wegblazen. Het beloven spannende tijden te worden in de hoek der hete hatchbacks.