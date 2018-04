Modernere motoren voor Seat Leon

Door: BV

Het motorenpalet van de Seat Leon wordt aangepakt. De Spaanse VW-dochter heeft nu ook recht op de jongste technologische evolutie, met als voornaamste gevolg enkele grammen winst op vlak van CO2-uitstoot.

Cilinderuitschakeling

We merken een nieuwe 1.4 TSI op met 150pk die ten tijden van deellast (ruwweg kunnen we stellen dat dat bij constante snelheid is of wanneer bergaf wordt gereden) genoegen neemt met het inspuiten van 2 in plaats van 4 cilinders. De eenheid levert 150pk, wordt gecombineerd met een handbediende zesbak of een DSG-automaat met zeven versnellingen en is op papier zo’n 0,3 liter zuiniger.



Kleine 1.2 turbo

De 1.2 TSI stond al in het leveringsprogramma, maar die eenheid is voortaan 110 in plaats van 105pk sterk. De transmissies zijn dezelfde als bij de 1.4 TSI één paragraaf hoger.

Seat Leon op gas

Een 1.4 liter met 110pk maakt ook z’n intrede. Die eenheid is steeds gekoppeld aan een handbak met zes versnellingen en luistert naar de typebenaming TGI. Ze lust benzine, maar is ook uitgerust met een tweede tank waarin CNG gaat.