Chevrolet Corvette Stingray Atlantic en Pacific zetten je op het verkeerde been

Door: BV

Op de SEMA-beurs in Las Vegas, waar alles eigenlijk meer dan een beetje overdreven is, stelde Chevrolet twee stijlpakketten voor de Corvette Stingray voor. En die twee worden eind dit jaar gewoon opgenomen in de catalogus. Hun belangrijkste verwezenlijking is dat je een instapvariant er gewoon kan laten uitzien als een topversie en dat wil toch iedereen, niet? Je moet wel eerst investeren in het Z51 Performance Package, want anders passen de upgrades niet.



Striping en carbon



De meest in het oog springende elementen zijn de stripings, maar beide pakketten omvatten eveneens een bagageset, vloermatten, een specifieke voorsplitter en carbon accenten. Bij het Pacific pakket is dat een dak inhet exotische materiaal, bij het Atlantic pakket is dat de bult op de motorkap.