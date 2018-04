Bezoek het Autosalon van New York met Google Streetview

Door: BV

Er viel behoorlijk wat nieuws te rapen op het Autosalon van New York. Een compleet overzicht van de premières vind je hier. En je kan nu ook bekijken hoe het er allemaal in het echt uitzag op Google Streetview.

NYIAS

De New York International Auto Show of NYIAS heeft inmiddels de deuren gesloten, maar je kan in deze moderne tijden nog steeds virtueel door de hallen dwalen. En je hebt meteen ook goed zicht op de voertuigen, zonder dat duizenden anderen kijklustigen je voor de voeten lopen. In sommige (zoals de Koenigsegg) kan je zelf in.

Navigeren

Starten kan je door hier te klikken. Navigeren doe je op de gekende manier, via de pijltjes of met je muis. Wisselen tussen de vier verschillende tentoonstellingshallen doe je door de cijfers rechts onder aan te klikken. Vind je alle premières?