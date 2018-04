Porsche 921 Vision mag 928 opvolgen

Door: BV

Eigenlijk was Porsche de 911 al grondig beu in 1977. Toen introduceerde het (toen nog) sportwagenmerk de 928. Een model dat de 911 op termijn overbodig hoorde te maken. De geschiedenis besliste er anders over. Maar de 928 was wel een briljante, geavanceerde en hoogtechnologische sportwagen. Het model bleef in de catalogus tot 1995 en liefhebbers dromen al sinds de dag van z’n pensioen van een wederopstanding.



Populair thema



Een nieuwe 928 is een populair thema bij aspirant-designers. In ons archief zit al een designsuggestie uit 2011 en nu is het weer prijs. De Franse industriële designer Anthony Colard deed het nu nog eens over met deze 921 Vision. Die hoort net als het origineel een V8 in de neus te krijgen.



Solliciteren bij Porsche?



Anthony Colard ging al op sollicitatie bij Porsche, maar de heren in Stuttgart vonden z’n portfolio te druk en chaotisch. De aspirant-designer creëerde daarom dit 3D-model. Wie weet nodigt Porsche hem nu nog eens uit.