Audi sport moeit zich met go-kart

Door: BV

Je kleine uk vindt het wellicht wel leuk om met hetzelfde merk rond te karren als papa en mama. En Audi bedient die toekomstige klanten graag op hun wenken. En dan kan je als producent ook maar beter meteen de juiste consumenten-attitude aankweken en wat extra’s aanrekenen voor een design-upgrade. De skelter (of go-kart) in kwestie is immers onder handen genomen door Audi Sport. Ja, echt waar.

Stijlpakket

De trap-vierwieler is dankzij z’n instelbare stoel nog altijd geschikt voor kinderen van 3 tot 8 jaar. Je herkent de deze ‘Audi kids car legends’ aan de stickers die geïnspireerd zijn voor de motorsportwagens van het merk uit de jaren tachtig en negentig, de glanzend zwarte grille en de zwarte wielen.

Geen koopje

Wie er één wil kan gewoonweg terecht bij de echte Audi dealer. Een koopje is het niet, want je moet er minimaal € 330 voor ophoesten. Premium, niet waar?