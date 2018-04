McLaren Special Operations doet de 650S

Door: BV

Porsche heeft het. Ferrari heeft het. Lamborghini heeft het. En dus heeft McLaren het nu ook. We hebben het op een afdeling die de speciale wensen van klanten vervult en je voertuig op verzoek nog exclusiever uitdost. Hoe dat kan met de McLaren 650S is nu te zien in China. Daar staat deze zwarte creatie van McLaren Special Operations te blinken.



Diffuser van € 9.000



De koets is gespoten in zwarte lak die donderrode parel bevat. Daardoor licht die in het juiste licht rood op. Ze wordt gecombineerd met zwarte wielen en een koetswerk dat extra is aangedikt. Natuurlijk zijn alle opzetstukken (we spotten er ten hoogte van de inlaatopeningen in de flanken, de voorsplitter, achtervleugel en de diffuser) in carbon. En goedkoop kan je het allemaal niet noemen. Ook dat is vanzelfsprekend. De agressief ogende diffuser alleen al maakt je meer dan € 9.000 armer.



Sportzetels



Carbon is er ook voor de sportieve kuipzetels. Aan de achterzijde, want de voorkant is bekleed met exclusief zacht leder. Ze worden er toch nog 15kg lichter van, maar ze zijn niet meer verstelbaar. Carbon is er overigens ook voor de middentunnel.