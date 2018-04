Google's zelfrijdende auto's leren stadsverkeer

Door: BV

Google werkt al jaren aan auto’s die zelf van A naar B kunnen rijden. Het was al een tijd geleden dat de technologiereus op dat vlak nog eens z’n kunnen had getoond, maar daar is nu verandering in gekomen.



Focus op stedelijk verkeer



De ontwikkelaars beschouwen verkeer op de snelweg als relatief eenvoudig. Daar hebben we voertuigen per kilometer immers veel minder parameters te verwerken en weinig of geen manoeuvres uit te voeren. Daarom ligt het zwaartepunt van de ontwikkeling al enige tijd op stadsverkeer. De voertuigen die zijn uitgerust met de (voorlopig nog erg zichtbare-) technologie van het bedrijf zijn inmiddels in staat om onder meer spoorwegoverwegen, voetgangers, fietsers, zones met werken en zelfs fout geparkeerde vrachtwagens te herkennen.



Ruim 1,3 miljoen testkilometers



De zelfrijzende auto’s van het bedrijf hebben inmiddels samen meer dan 1,3 miljoen testkilometers geklokt. Dat gebeurde hoofdzakelijk in Mountain View in California, waar het bedrijf z’n hoofdkwartier heeft. Het was ook de Californische deelregering die de voertuigen homologeerde voor gebruik op de openbare weg. Elders is het gebruik ervan niet toegestaan.