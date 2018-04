Renault Master voelt zich weer jong

Door: BV

Renault heeft niet alleen de Trafic volledig vernieuwd, ook grote broer Master wordt weer in een modernere outfit gestoken.



Meer keuze



Op de zichtbare aanpassingen na, noteren we vooral een uitbreiding van het gamma. Dat omvat voortaan 4 lengtes, 3 hoogtes, 2 verschillende binnenruimtevarianten, voor- en achterwielaandrijving en de mogelijkheid om het product te bestellen als gesloten voertuig, bus, chassis-cabine of platform (voor bijvoorbeeld de ombouw tot kampeerwagen). De langste uitvoering is voortaan ook in meer hoogtematen leverbaar dan voorheen.



Altijd een 2.3



Het blok in de neus van Master heeft altijd 2.3 liter slagvolume, maar de viercilinder diesel bestaat wel in twee versies. Eentje met een enkelvoudige turbo die 110 of 125pk opwekt en één met twinturbo-technologie en 135 of 165pk. Dat laatste is vertegenwoordigt overigens een winst van 15pk (en ook nog eens 10Nm) ten opzichte van vandaag.