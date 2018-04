Dieselkanonnen van Trident

Door: AUTO55

In 2012 maakten we kennis met de Iceni van Brits sportwagenbouwer Trident. En nu, twee jaar later, heeft het merk het over de Iceni Magna, bijgestaan door de Venturer.

Dieselkracht

In het motorcompartiment is nog steeds een uit een vrachtwagen afkomstige 6.6-liter V8 turbodiesel terug te vinden. Die is 400pk sterk en ontwikkelt 950Nm koppel. Nog meer power kan ook, indien je voor het Performance Package opteert. In dat geval laat de krachtbron 435pk en 1.288Nm op de achterwielen los. Wat dat precies oplevert aan het rode licht werd niet meegedeeld, maar als je bedenkt dat de standaarduitvoering al na 3,7 tellen aan 100km/u zit, mag je er met zekerheid op zeggen dat de boel meer dan gewoon vooruit gaat. En de Venturer? Die verschilt enkel door het dak achterwege te laten. Beide zijn te koop vanaf £ 96.000, wat omgerekend neerkomt op zo'n € 116.000.