Ford krijgt nieuwe baas

Door: BV

Op 1 juli houdt Ford CEO Alan Mulally het voor bekeken. De topman stond aan het roer van het bedrijf sinds september 2006, waar hij terechtkwam na een carrière bij vliegtuigbouwer Boeing. Daar begon hij al in 1969.



Door de autocrisis

Alan Mulally ging bij Ford aan het werk voor het uitbreken van de wereldwijde crisis. Een fenomeen dat Ford overigens beter doorkwam dan de meeste andere Amerikaanse merken. Het was het enige van de ‘Big Three’ (General Motors, Chrysler en Ford) dat niet bij de overheid moest aankloppen voor staatssteun. Sterker nog, het bedrijf boekt al 19 kwartalen op rij winst, wat geenszins als een evidentie kan gezien worden.

Mark Fields

De opvolger wordt Mark Field. Die is al sinds december 2012 aan de slag in de hoogste regionen van het bedrijf als COO (Chief Operations Officer, wat eigenlijk inhoudt dat hij de dagelijkse leiding al in handen had) en schuift nu door naar de hoogste stek. Mark Fields werkt al 25 jaar bij het merk met het Blauwe Ovaal.