GM kost Amerikaanse staat 11,2 miljard dollar

Persbureau Reuters becijferde de totale kostprijs van de redding van General Motors in 2009 op 11,2 miljard dollar. Dat cijfer ligt hoger dan wat de overheid er afgelopen jaar zelf op plakte.



Old GM



Het verschil van 0,9 miljard ligt in de kostprijs van wat de Yanks ‘Old GM’ noemen. Dat was de liquidatie van de grootste verlieslatende onderdelen van de autogigant.



1,5 miljoen jobs



Het is niet zo dat de Amerikaanse overheid er niets voor in de plaats krijgt. De ingreep heeft volgens schattingen zo’n 1,5 miljoen arbeidsplaatsen gered. Niet alleen bij General Motors zelf, maar ook bij de toeleveranciers.



Beperkte verantwoordelijkheid



General Motors ligt momenteel onder vuur omdat het wist van problemen met het contactslot van verschillende van z’n modellen, maar geen terugroepactie ondernam. Het defect leidde tot ongelukken waarin al meerdere doden en tientallen gewonden te betreuren vielen. De Amerikaanse traditie neigt dan naar het toekennen van miljoenen in smartengeld, maar bij de kleine lettertjes in de overheid-buy-out van 2009 stond ook dat het bedrijf niet verantwoordelijk zou zijn voor zaken die voor die datum plaatsvonden.