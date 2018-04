Honda Goldwing met echte vleugels

Door: AUTO55

Handige Harry's vind je overal. Zo is er bijvoorbeeld Ron Galloops, een man die er duidelijk ooit van droomde om achter de stuurknuppel van een gevechtsvliegtuig te kruipen. Het bewijs van zijn vindingrijkheid? De Jet Cycle Freedom 1.

F-106 Delta Dart

Galloops heeft zijn vrije tijd benut door zijn Honda Goldwing motorfiets om te bouwen tot iets wat verdacht veel lijkt op een F-106 Delta Dart. Compleet met naverbrander, al werkt die natuurlijk niet echt. En opstijgen zit er uiteraard ook niet in. Maar het gevaarte is wél straatlegaal en haalt een maximumsnelheid van bijna 130km/u. Niet genoeg voor een supersnelle drive-by, wel voldoende om netjes in de verkeersstroom op te gaan. Verwonderde blikken onderweg krijgt hij er gratis en voor niks bij.