Mercedes G-Klasse helemaal nieuw in 2017

Door: BV

Het is niet alleen de Land Rover Defender die door z’n structuur met starre assen en een ladder-onderstel de hete adem van de almaar strenger wordende uitstoot- en veiligheidsreglementering in de nek voelt. Ook de Mercedes G-Klasse, die al sinds 1979 gebouwd wordt, krijgt het moeilijk. Mercedes plant daarom grote aanpassingen vanaf 2017.



Weg met de starre assen



Starre assen zijn uitstekend voor terreingebruik omdat ze de wieluitslag maximaliseren. Maar ze zijn helaas ook bijzonder hinderlijk bij botsproeven (vooral dan voor het object waarmee ze in aanraking komen) en ze wegen veel. Dat bovenstaande Brit ze zal moeten afgeven wanneer de compleet nieuwe productgeneratie in het leven werd geroepen, was al duidelijk. En ook de stoere Duitser zal moeten volgen. De G zal vanaf 2017 op een compleet onafhankelijk (multilink-)onderstel rijden.



Lichter, breder, zuiniger



Mercedes lost nog enkele andere details over de Gelande voor 2017. Zo wordt het model wellicht in één klap 10cm breder. En toch wordt hij ook lichter. Er wordt gemikt op een besparing van 200kg. De assen nemen al een heel deel voor hun rekening. Reken ook op kleinere motoren (waaronder de actuele 3-liter zes-in-lijn diesel van de E-Klasse) en meer aluminium om de doelstelling te halen. De hydraulische stuurbekrachtiging wordt vervangen door een elektrisch exemplaar en de transmissie zal minimaal 9 versnellingen tellen.



En het uiterlijk?



Mercedes is van plan het uiterlijk van de iconische terreinbeul zo weinig mogelijk te wijzigen. Maar hoe dat in de praktijk zal functioneren is nog onduidelijk. Het is niet ondenkbaar dat er enkele stijlementen van de Mercedes Ener-G-Force Concept insijpelen.