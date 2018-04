Logisch vervolg: Porsche Cayenne Coupé

Door: BV

Het is Porsche dat beweert de sportwagenfabrikant onder de SUV’s te zijn. Los van de beperkingen die de (nog steeds onbuigbare) wetten van de fysica met zich mee brengen, liet het bedrijf uit Stuttgart wel de kaas van het brood eten door BMW. Met hun X6 lanceerde dat bedrijf in 2008 immers al een SUV die op vlak van koetswerk de twee werelden met elkaar combineerde. En nu ook Mercedes de komst van een ML-Coupé (MLC) erkent, springt ook Porsche in het bad.

2018

De introductie van een nieuwe generatie Cayenne staat op de agenda voor 2018. Het is dan de derde. Van die telg kunnen we ons ook aan een vierdeurs met lage daklijn verwachten, volgens het recept dat de andere Dutise bedrijven reeds uitprobeerden. Dat de beslissing daarvoor nu valt heeft ongetwijfeld te maken met de goede lancering van de kleinere Porsche Macan (schets boven). Porsche is afhankelijk van succesvolle productlijnen om de investeringslast voor nieuwe modellen te dragen.

MLB-platform

De basis voor de Cayenne Coupé wordt het MLB-platform dat door de VW-Group wordt ontwikkeld. Dat komt onder ten minste 7 grote SUVs, van de VW Touareg, over de Audi Q7 en Porsche Cayenne tot - wellicht - ook de SUV van Bentley.