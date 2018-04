Rezvani Beast heeft naam niet gestolen

Door: AUTO55

Een Ariel Atom met een jasje zeg maar, ontworpen door Samir Sadikhov die eerder al indrukwekkende concept cars uit zijn mouw schudde. Maar de 'Beast', onder de vlag van Rezvani Motors, is geen stijloefening. Wie omgerekend ruim € 85.500 overschrijft naar het bedrijf is immers binnen afzienbare tijd een exemplaar rijker.

Twee uitvoeringen

Het basismodel - de 300 - is gezegend met een geblazen 2-liter benzinemotor onder de kap. Die produceert 315pk, wat voldoende is om de slechts 666kg wegende bolide (dat kan geen toeval zijn) in 2,9 tellen naar 100km/u te loodsen. En voor wie dat nog niet snel genoeg is, is er de Beast 500. Daar tellen we 2.4-liter longinhoud en 500pk, wat hem nog eens twee tienden winst oplevert tijdens de nul-naar-honderdsprint. De Beast 500 is de uwe voor net geen € 100.000.

Ombouwen kan ook

Om de boel in gang te trekken is er een goedkopere 'launch edition' van beide. Maar we zeggen er wel meteen bij dat deze uitvoering slechts vier exemplaren omvat. Belangrijker is dat eigenaars van een Ariel Atom hun vierwieler kunnen laten ombouwen tot een Beast. Dat kost ruim € 35.200 (Beast 300) of € 49.600 (Beast 500). Elke versie beschikt overigens over een verwijderbare voorruit en rolt op 19-duims PUR RS05-wielen.