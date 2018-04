(nog) Meer winst voor BMW

Door: BV

BMW verkocht tijdens afgelopen kwartaal 487.000 voertuigen van de merken BMW, Mini en Rolls-Royce. Dat cijfer is hoger dan ooit tevoren en de Duitse producent droomt er nu al van om eind dit jaar meer dan 2 miljoen voertuigen te hebben gebouwd. Dat zou voor het eerst in de geschiedenis zijn. Vooral de SUV's zijn in trek.



Hogere investeringen, meer winst per verkochte auto

BMW investeert meer in nieuwe producten en technologie. Dat heeft geen invloed op de omzetcijfers. Met € 18,2 miljard zijn die 4% hoger dan tijdens dezelfde periode afgelopen jaar. Maar de winst wordt er wel door afgeroomd. Niet dat je dat merkt, want het nettoresultaat steeg niettemin met 11% tot net geen € 1,5 miljard. Dat betekent dat BMW de winst per verkocht voertuig heeft kunnen optrekken.