Gelekt: Jubileumeditie BMW M5 krijgt 600pk

Door: BV

De BMW M5 bestaat 30 jaar. Dat zulks gevierd wordt met een speciale editie spreekt voor zich. Die heet naar alle waarschijnlijkheid BMW M5 30 Jahre en krijgt een specifieke aankleding én opgewaardeerd motorvermogen. De eerste details zijn nu uitgelekt.



40pk meer



De eerste informatie claimt een vermogen voor de 4,4l V8 biturbo benzinemotor van 600pk en een maximale trekkracht van 700Nm. Dat is telkens bijna 10% meer dan de standaardcentrale, terwijl de overbrenging nog steeds voor rekening is van de DCT-transmissie die ook de kracht van de 560pk sterke standaardvariant versluist.



Specifieke aankleding



De informatie geeft de aanpassingen van de op 300 exemplaren gelimiteerde speciale editie gedetailleerd mee. Die omvatten een interieur in Merinoleder en Alcantara, een specifieke zilverkleurige lak, gepolijste 20-duimers, het Competition Package met de wat agressiever ogende styling en natuurlijk een hele rits ’30 Jahre’ badges en logo’s.