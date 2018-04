Honda houdt woord: S660 is er in 2015

Door: BV

Honda stelde op het Autosalon van Tokyo eind 2013 de kleine S660 voor. Een sportwagentje dat met 660cc cilinderinhoud in de Japanse Kei-klasse valt. Van dat model werd al van meet af aan een productieversie beloofd en nu bevestigt Honda (nogmaals) dat de auto vanaf 2015 van de band zal lopen.

Alleen voor Japan

We sluiten niet uit dat één of andere gepassioneerde Brit (wegens het stuur aan dezelfde kant) erin slaagt om een enkel exemplaar te laten overbrengen. Maar verder dan dat zal de S660 niet komen. Het model is uitsluitend bestemd voor de thuismarkt van de producent.