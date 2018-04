Autocollectie Paul Walker wordt verkocht

Door: AUTO55

Paul Walker, ster van de (meeste) Fast and the Furious films (zie ook ons filmdossier) en eind vorig jaar omgekomen in een tragisch auto-ongeluk, laat nog eens van zich horen. Onrechtstreeks welteverstaan. 's Mans autocollectie, bestaande uit een dertigtal vierwielers van verschillende constructeurs, wordt immers van de hand gedaan.

De verkoop wordt geregeld via Walkers tuningwinkel Always Evolving en zal anoniem gebeuren om een belachelijke prijzenslag tegen te gaan. De collectie omvat een aantal Duitse sportievelingen en Amerikaanse krachtpatsers, maar ook Japanse rice cars die niet zouden misstaan in de filmreeks waarvan sprake.