Glowing lines nog niet op punt

Door: AUTO55

Eerste tests met de alternatieve straatverlichting waarover we vorige maand berichtten, hebben vooralsnog niet het gewenste resultaat opgeleverd. De zogeheten glowing lines, bedacht door Nederlands kunstenaar Daan Roosegaarde, blijken immers niet overal even intens licht af geven en zijn in slechte weersomstandigheden moeilijk zichtbaar. Ze werden vorige maand in de praktijk getest op de N329 bij het Brabantse Oss en twee weken lang hielden Studio Roosegaarde, bouwbedrijf Heijmans en de Nederlandse overheid een oogje in het zeil.

Meteen na de pijnlijke vaststelling is men met een doorontwikkeling gestart en al deze zomer worden betere resultaten verwacht. Daarnaast zijn Roosegaarde en Heijmans in de weer met nog meer ‘slimme’ oplossingen voor het wegennetwerk, zoals op het wegdek geverfde sneeuwvlokken die oplichten bij gladheid en zelfs wegen die via een ingenieus systeem auto’s inductief kunnen opladen. We houden je op de hoogte.