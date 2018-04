De TomTom is 10 jaar

Door: BV

Beschouw TomTom gerust als de pionier in de PND’s. Dat staat voor Personal Navigation Device, of de toestelletjes die we - zeker in eerste instantie - met een zuignap tegen de voorruit van ons voertuig kleven. Ze bestaan nog maar 10 jaar, maar op die tijd zijn ze een vaste waarde geworden voor erg veel autobestuurders. Hoeveel? Wel TomTom verkocht al zo’n 75 miljoen navigatiesystemen in liefst 35 landen.



280 miljard kilometer



Alle TomToms samen legden ruim 280 miljard kilometer af. Dat is goed voor 700.000 jaar rijtijd. En het zijn niet de enige cijfertjes die het van oorsprong Nederlandse bedrijf weet voor te leggen. Volgens het bedrijf hielp het het afgelopen decennium om 35 miljoen vakantiegangers op hun bestemming te brengen, werd het door 16,7 miljoen sollicitanten gebruikt om de weg naar hun toekomstige werkgever te vinden en loodste het 20,4 miljoen genodigden van een bruiloft naar de kerk.