Audi presenteert vernieuwde V6 TDI

Door: BV

Audi heeft z’n zescilinder dieselmotor herwerkt. De eenheid is voorgesteld op een motorensymposium in Wenen.



218 of 272pk



De drieliter zescilinder dieselmotor met twee cilinderbanken die ten opzichte van elkaar een hoek van 90° vormen en een geavanceerde turbocompressor zal voortaan bestaan in twee vermogensversies. De eerste levert 218pk, maar we verwachten dat België vooral omwille van Waalse- en bedrijfswagenfiscaliteit ook een variant met 211pk in de catalogus zal krijgen. De tweede haalt 272pk. Afhankelijk van de toepassing kan de trekkracht oplopen tot 600Nm.



Euro 6



De centrale wordt gekoppeld aan nieuwe catalysatortechnologie en ondervindt minder hinder van interne wrijving. Dat betekent dat de eenheid voortaan voldoet aan de Euro 6 emissienorm en zuiniger werd. Volgens Audi verdwijnt er nu 13% minder diesel en is de CO2-uitstoot in vergelijking met actuele toepassingen van hetzelfde basisblok met 15g/km gedaald.