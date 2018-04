Facelift Peugeot 508 is al klaar

Door: BV

De Peugeot 508 was de eerste die het nieuwe familiegezicht van Peugeot kreeg aangemeten, maar het smoelwerk van de nieuwe Peugeot 308 - de tweede incarnatie van de nieuwe stijl zeg maar - viel duidelijk beter in de smaak. Drie jaar na z’n lancering maakt de 508 zich dan ook op voor een cosmetische ingreep. Dat bewijst dit eerste beeld.



Verregaande facelift



Sommige bronnen spreken zelfs over een nieuwe bodemplaat voor de grootste Peugeot. Dat zou dan het een afgeleide zijn van het lichtere LMP2-platform eerder dan de elementen die ook voor de Citroën C5 en C6 gebruikt worden. Een onwaarschijnlijk scenario gezien de jonge leeftijd van het model, maar de desgevallend te realiseren gewichts- en kostenbesparingen zorgen er eveneens voor dat het niet geheel uit te sluiten is. Tenminste, tot Peugeot er zelf over communiceert.



In elk geval mogen we ons naast de gebruikelijke uiterlijke aanpassingen ook aan een technische opfrisbeurt die vooral verbruik en CO2-uitstoot moet drukken.



Autosalon Parijs



Net als de BMW 2 Cabrio waarvan we eerder vandaag al een spionagebeeld konden tonen, mikken we op een première op het Autosalon van Parijs. In september dus.