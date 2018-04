BMW maakt de 7 als Exclusive Edition

Door: BV

Het is maar een kleintje, deze 7-Reeks Exclusive Edition. Aan de buitenzijde verandert immers zo goed als niets. Alleen metaallak en de specifieke 19-duims lichtmetalen velgen zijn het vermelden waard.



Luxueus interieur



Het meeste werk hebben de Duitsers verricht aan de binnenzijde. Daar krijg je een cabine die helemaal bekleed is in fijn Nappaleder, met inbegrip van het dashboard. Een hemelbekleding in Alcantara of Merinoleder zijn ook mogelijk, maar alleen als je weer wat euro’s bijlegt.



Korte en lange wielbasis



De Exclusive Edition wordt leverbaar in combinatie met zowel de korte als de lange wielbasis en kan gecombineerd worden met elke beschikbare motor. Hij is er vanaf deze zomer.