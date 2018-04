Nog 500 keer: Cadillac CTS-V Coupé

Door: BV

Volgend jaar is het tijd voor een nieuwe CTS Coupé. De vierdeursversie is er immers nu al. Maar voor het zo ver is, wil Cadillac graag nog eens 500 stuks van de potigste versie aan de man brengen. Om dat wat makkelijker te maken zijn die CTS-V Coupe’s nu speciaal aangekleed.



6,2l V8



Dat de Cadillac CTS-V Coupé al een beetje op leeftijd begint te komen merk je aan de aandrijflijn. Niet dat z’n vermogen van 556pk of trekkracht van 746Nm beschamen, verre van, maar wel dat er een zestrapsautomaat (of handbak met even veel verhoudingen) wordt gebruikt voor de overbrenging.



Aankleding



De laatste 500 stuks van de Amerikaanse krachtpatsers zullen voorzien zijn van een donkere grille, rode remzadels en grafietkleurige wielen. Het plaatwerk komt naar keuze in drie kleuren. Zwart, grijs of wit. Aan de binnenkant zijn Recaro sportzetels met rood contraststiksel, houtinleg en lichtmetalen pedalen de voornaamste aanpassingen.