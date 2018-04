Rolls-Royce Waterspeed Collection Phantom Drophead Coupé

Door: BV

We hadden graag nog wat aan de titel toegevoegd. Zoals ‘kijkt naar het verleden’, ‘houdt van blauw’ of ‘is sentimenteel’. Maar alleen al de complete type-aanduiding van de jongste unieke Rolls is al lang genoeg. Maar hij kijkt ook echt wel naar het verleden - de Waterspeed Collection is een eerbetoon aan Sir Malcolm Campbell. Een Britse piloot die in de jaren dertig op zoek ging naar verschillende snelheidsrecord. Op het water, dat wel, maar met motoren van Rolls-Royce om de nodige stuwkracht te voorzien. Hij had eerder al succesvol verschillende landrecords neergezet.



Negen lagen blauw



De blauwe koetswerkkleur van de Phantom Drophead Coupé heet Maggiore Blue. Ze is in liefst negen lagen aangebracht en haalt z’n inspiratie bij het gelijknamige meer in Noord-Italië. Daar zette Sir Malcolm Campbell in 1937 z’n eerste record op naam. Andere aardigheidjes aan de buitenzijde zijn de met de hand aangebrachte ‘coach line’ over de flank en de 11-spaaks lichtmetalen wielen die voor de gelegenheid blauwe accenten kregen.



Unieke details



Het blauw komt ook terug onder de motorkap en in het interieur. Daar vinden we ook handgeborsteld aluminium, unieke gravures, een handschoenkastje dat de voornaamste verwezenlijkingen van Campbell polijst en een uniek instrumentarium dat nog meer de sfeer van weleer moet oproepen.