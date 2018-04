Nissan's Golf-rivaal heet Pulsar

Door: BV

Pulsar. In de astronomie is het een ster die bijna geheel uit neutronen bestaat en elektromagnetische straling uitzendt. Op aarde nemen astronomen die straling waar in de vorm van snelle lichtpulsen. En het is de naam die Nissan koos voor z’n nieuwe hatchback voor het C-segment.



Met dank aan de Qashqai



Nissan trok in het C-segment in Europa z’n staart in toen het de Almera, Primera en Almera Tino in één klap verving door de destijds nog erg vernieuwende Qashqai. Dat product werd erg succesvol en is inmiddels aan z’n tweede generatie toe. Het inspireerde Nissan tot de Juke en inmiddels is het vertrouwen zo groot geworden dat het bedrijf zich weer wil wagen in het segment van koning Golf.



Niets van de Almera



Emotioneel kon je de Almera destijds niet noemen. Maar daar heeft deze Pulsar inmiddels niets meer meer gemeen. Deze eerste teaserfoto onthult niet veel, maar Nissan treedt niet meer op het pad van de voorzichtige voorspelbaarheid. Dat gezegd zijnde - zo ‘out of the box’ als de Juke, zal het wellicht ook niet zijn. Zekerheid hebben we al snel. Op 20 mei wijden we je op deze pagina’s helemaal in over de Puisar.