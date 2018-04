Ford Vignale reeds als tassenset

Vignale - dat wordt de nieuwe naam van de meest luxueuze uitrustingsversies onder de Fords. Zoals Ghia dat vroeger was, al wordt het voortaan bijna als een apart merk in de markt gezet. De trends eisen dat. Net zoals ze eisen dat je je geloofwaardigheid als luxemerk staaft op het vlak van lifestyle. Daarom is er dus al een Vignale tassenset, nog voor de eerste Ford met dat label op de markt is.