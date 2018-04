Unieke Porsche 935 Street brengt € 230.000 op

Door: AUTO55

Eergisteren vond in Spa, Francorchamps de Spa Classic veiling plaats. Daar werd deze unieke Porsche 935 Street uit 1983 per opbod verkocht. Het gaat om één van de eerste wapenfeiten van Porsche Exclusive en het betreft een ombouw van een 930 Turbo die indertijd werd uitgevoerd op vraag van Mansour Ojjeh, een zakenman uit Saoedi-Arabië en tevens CEO van TAG - bekend van de horloges. Hoeveel de man er indertijd precies voor heeft neergeteld is niet exact geweten, al wordt beweerd dat het prijskaartje overeenstemde met dat van drie keer een 911 Turbo.

Race-geïnspireerd

Achterin ligt een geblazen 3.3-liter zescilindermotor met omgerekend 19.312km op de teller. Die zouden afgemaald zijn in de Franse Rivièra. Het blok werd opgeschroefd tot ongeveer 380pk en laat zich intomen door remmen uit de racerij. En uiteraard werd ook de ophanging aan de noden aangepast. In totaal werden maar liefst 550 wijzigingen doorgevoerd.

Niet voor beknibbelaars

De 935 Street rust op 15-duimers van BBS, bevat een Clarion audio-installatie en is gespoten in Brilliant Red. Verwacht werd dat er tussen € 300.000 en € 400.000 voor zou worden neergeteld. Het is 'slechts' € 230.000 geworden.