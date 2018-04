Uit Nederland: Silvermine 11SR

Door: AUTO55

In het Nederlandse gehucht Overdinkel, bij Enschede, werkt Frank van Rouendal momenteel met z'n bedrijf Silvermine aan de 11SR, een pluimgewicht met het oog op track-days. Hoeveel het ding precies weegt zegt hij er evenwel (nog) niet bij.

Van Rouendal had aanvankelijk een straatlegale racer in gedachten, maar liet dat plan uiteindelijk varen. Al had dat natuurlijk ook z'n voordelen. Zo kon de koets bijvoorbeeld dichter bij het asfalt worden gebracht en hoefde hij geen rekening te houden met de vele reglementeringen eigen aan de ontwikkeling van een wagen voor op de openbare weg. Van Rouendal zou een drieliter zescilinder boxermotor van Subaru in gedachten hebben om de 11SR in beweging te brengen en te houden. Daarmee wordt het bakje in principe zo'n 325pk sterk.