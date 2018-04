Porsche Exclusive maakt ook de Boxster apart

Door: BV

Exclusive, dat is de naam van het programma dat je bij de aankoop van je Porsche toelaat om je helemaal te laten gaan. Tenminste, zolang het budget je dat toelaat. De afgelopen tijd zijn we door de nog jonge afdeling van de constructeur al op onder meer een Porsche Exclusive Macan en Porsche Exclusive 911 Turbo Cabriolet getrakteerd en ditmaal is de Boxster onder handen genomen.



315pk



De instapper in het Boxster-gamma is eeen 2,7l boxer, maar dit exemplaar is gebaseerd op de Boxster S. Die heeft een 3,4l aan boord die 315pk en 360Nm opwekt. Voldoende voor een top van 279km/u en een sprinttijd van 5,1 seconden, ook al doet het hier weinig ter zaken.



Riviera Blue



Waar het om gaat zijn de aanpassingen. De meest in het oog springende is de blauwe lakkleur ‘Riviera Blue’. Die komt overigens ook in het interieur terug. En bij Porsche Exclusive kan je ook de 20-duimers aanstippen, verlichte deurdorpels, geborduurde Porsche-emblemen en tal van accenten in geborsteld aluminium krijgen. Het bewijs dat je ook de Boxster helemaal aan je smaak kan aanpassen is geleverd.