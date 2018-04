Mobius II is Keniaanse Dacia Duster

Door: BV

Mobius Motors is een bedrijf uit het Kenia. In Mombasa bouwt het bedrijf voertuigen die specifiek voor de Afrikaanse markt bestemd zijn. Deze Mobius II is de nieuwste creatie. De constructeur belooft een voertuig dat goedkoop, veelzijdig en robuust is.



Plaats voor 6



Aan boord is plaats voor zes inzittenden. Die worden voortbewogen door een 1.6l benzinemotor die 86pk opwekt. En dat allemaal voor een verkoopprijs van omgerekend zo’n € 7.300. Belangrijker is het feit dat Mobius belooft dat het model geen moeite heeft met de soms erg povere kwaliteit van de infrastructuur in Afrika. In elk geval is het zo dat er niet veel stuk kan, gewoonweg omdat het er niet is. Stuurbekrachtiging bijvoorbeeld, schittert door afwezigheid. En noem de afwerking gerust Spartaans.