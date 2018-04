Nissan Pulsar is losgebroken

Door: BV

Pulsar - dat is de naam van Nissans nieuwe aanbod voor het C-segment. Een auto die kleppers als de Opel Astra, VW Golf en Ford Focus klanten moet afsnoepen en die z’n bestaan dankt aan het succes van de Qashqai. Na jaren van tanende verkopen in de M1 (Golf-segment) en M2 (Passat-segment) besliste Nissan immers van de Almera en Primera te laten voor wat ze waren. De Qashqai volgde beiden op en creëerde meteen een nieuw segment. Dat van de compacte SUV. Omdat de Qashqai - inmiddels toe aan z’n tweede generatie - zo succesvol was, heeft Nissan inmiddels weer voldoende financiële ademruimte gekregen om weer een product te lanceren in Europa’s meest competitieve marktsegment.

De grootste beenruimte in z’n klasse

De Pulsar heeft een vormgeving die verder borduurt op de stijl van de jongste Qashqai en X-Trail. En de vier wielen zijn ver naar de hoeken gedreven. Dat levert een wielbasis op van 2,70m (doorgaans een goede indicatie van rechtuitstabiliteit) op een totale lengte van 4,38m. De binnenruimte is daardoor groter dan gemiddeld, en vooral achteraan wil Nissan scoren. Het biedt het meeste aantal centimeters aan in het segment ter hoogte van de benen en de schouders.

Moderne motoren

De motoren hebben we allemaal al eerder gezien in producten van de Renault-Nissan-alliantie. Zo is er een 1.2 turbo benzinemotor met 115pk die begin 2015 het gezelschap krijgt van een geblazen 1.6l die met z’n 190pk garant moet staan voor behoorlijk pittige prestaties.

Het dieselaanbod zal bij aanvang bestaan uit een 1.5l met 110pk en 260Nm, waarvoor de Japanners een CO2-uitstoot van hooguit 95gr/km opgeven. We verwachten later ook nog een 1.6l.

Alle motoren worden gekoppeld aan een handgeroerde zesbak, maar een CVT-automaat zal in de lijst met optionele uitrusting terug te vinden zijn.

Veiligheidsvoorzieningen

De Pulsar wil z’n bestuurder bijstaan met een hele reeks veiligheidssystemen. Daartoe horen een dodehoekwaarschuwing, rijstrookhulp en een systeem dat in geval van nood zelf remt. De elektronica wordt echter ook ingeschakeld om het welbehagen aan boord te vergroten. Een tweede generatie NissanConnect moet niet alleen in staat zijn om naadloos de functies van je smartphone over te nemen, maar moet ook een hele hoop gespecialiseerde apps ter beschikking stellen van de inzittenden.