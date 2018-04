Citroën DS3 krijgt nieuwe kijkers

Door: BV

De Citroën DS3 is alweer vier jaar oud. En dat betekent dat de hippe stadsauto stilaan rijp is voor z’n eerste cosmetische ingreep. Dit is daarvan de eerste teaser.



Nieuwe koplampen



Bij nagenoeg elke facelift moeten de koplampen eraan geloven. Die bepalen immers in grote mate het uitzicht van de neus, naast grille en bumper. Zaken die we ook op de lijst met aanpassingen verwachten, maar waarover Citroën nu nog niets prijsgeeft.



De nieuwe koplampen van de DS3 volgen logischerwijs de lijn die de designafdeling voor andere recente producten uittekende. Denk maar dan de DS 6WR die op het Autosalon van Peking te zien was. Wordt vervolgd…