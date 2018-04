Renault wil SUV onder Captur

Door: BV

Op het Autosalon van New Delhi stelde Renault de erg bont uitgedoste Kwid voor. Een gevleugelde mini-SUV die zelfs een drone aan boord had. En omdat autobouwers zelden zonder reden geld uitgeven, mag het geen verrassing zijn dat het model nu wordt overwogen voor productie. Zonder alle bonte extra’s weliswaar.



Onder Captur



De SUV blijft aan populariteit winnen. Vooral omwille van de hogere zitpositie. Want laat wel wezen: een break biedt meer ruimte en flexibiliteit en een moderne SUV brengt je met z’n voorwielaandrijving ook geen millimeter verder dan een vergelijkbare ‘conventionele’ middenklasser. Waar het om gaat, is de stijl. Het C-segment is reeds helemaal veroverd door de SUV, dus de aandacht wordt gericht op nieuwe instappers. Een kleintje onder de Renault Captur.



De definitieve beslissing is nog niet gevallen. Als Renault nu beslist van de Kwid door te ontwikkelen, staat die niet voor 2016 bij de dealer.