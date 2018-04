Officieel: Mercedes C-Klasse break

Door: AUTO55

Dit is de gloednieuwe Mercedes C-Klasse Estate, de praktische broer van de door onze redactie reeds twee maal uitgeprobeerde C berline (C 200 CDI en C 220 CDI).

Hij is 9,6cm langer dan zijn voorganger, met een totale lengte van 4,7m, en ook de wielbasis groeide 8cm mee, waardoor deze nu 2,74m bedraagt. Langer staat echter niet synoniem voor zwaarder, want de nieuwe C-klasse break weegt 65kg minder dan voorheen.

De koetsverlenging merk je voornamelijk achterin. Passagiers beschikken over 4,5cm extra beenruimte en de breedte van de cabine is met 4cm toegenomen. En net als in de berline kan nog meer comfort geboden worden indien je voor de optionele Airmatic-luchtvering opteert. Een primeur in het segment.

Meer koffer

Het totale laadvolume nam met 5 liter toe, waardoor de C Estate voortaan 490l lust. Klap de achterbank neer en die ruimte wordt vergroot naar een fikse 1.510 liter, wat op zijn beurt weer 10 liter meer is dan er in de vorige generatie paste. De achterbank kan overigens in delen worden neergeklapt (40/20/40), anders dan de 60/40 verhouding van voorheen. Efficiëntie troef dus. Ook kan de toegang tot de laadruimte makkelijker worden gemaakt door twee functies: Easy Pack en Hands-free Acces. De eerste biedt je de mogelijkheid om de kofferklep elektrisch te openen en te sluiten, met de tweede open je diezelfde kofferklep door enkel je voet onder de achterbumper te bewegen. BMW heeft een gelijkaardig systeem.

Connect Me

Mercedes-Benz grijpt de onthulling van de C-klasse Estate tevens aan om een nieuwe toepassing te onthullen: Connect Me. Dit systeem werkt met een simkaart die zich ten alle tijde in de auto bevindt en zo continu in contact staat met de bestuurder. Die kan dan via zijn smartphone met de auto communiceren door bijvoorbeeld de verwarming aan te zetten of het brandstofniveau te controleren. Elke Mercedes krijgt deze systemen binnenkort aangemeten.

Motoren

Geen nieuws onder de zon, daar alle motoren uit de C-klasse berline zonder poespas worden overgeheveld. Een kleine 1.6-liter (met 115 of 136pk) diesel is nog op komst, en hybride-rijders kunnen later ook nog in een C 350 BlueTec Hybrid plaatsnemen. Die gebruikt een elektromotor die 68pk bovenop de 204pk van de dieselmotor produceert.

Daarnaast zullen ook drie viercilindermotoren op benzine en een zescilinder te verkrijgen zijn, met vermogens variërend van 156 tot 333pk. Dit bevestigt indirect de komst van de C 450 AMG Sport, die 333pk voor zijn rekening neemt. Een nog straffere AMG-variant zit eveneens in de pijplijn.