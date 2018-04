Citroën DS3 facelift pakt uit met primeurs

Door: BV

Gisteren de teaser, vandaag het complete nieuwe gezicht van de Citroën DS3. Het model krijgt immers als voornaamste nieuwigheid een smoel die wordt gedomineerd door nieuwe koplampen. Een staaltje techniek zowaar, want ze combineren LED en Xenontechnologie en sequentiële richtingaanwijzers. Technologie die tot 75% minder stroom verbruikt en een primeur is voor het segment. En dat zullen de omstaanders geweten hebben - de opvallende vormgeving probeert er immers zo veel mogelijk aandacht op te vestigen. Je zou er bijna van over het hoofd zien dat ook de achterste lichtblokken aangepakt zijn. Die hebben nu een 3D-effect, zoals we dat ook al konden bewonderen op de DS3 Racing.



Meer keuze



Een lasergravure op het dashboard of zeefdruk op de achterste zijruiten moeten de personaliseringsmogelijkheden weer een trapje hoger tillen. Dat komt overigens bovenop wat stijlaanpassingen waar zelfs de kleinste facelift niet onderuit kan: nieuwe kleuren en stoffen aan de binnenzijde en andere lak en lichtmetalen velgen aan de buitenkant.



Noodrem



Eveneens nieuw is een systeem dat bij lage snelheden (tot 30km/u) zelf de rem bedient als het merk dat de bestuurder daar in nabijheid van een hindernis aan verzaakt. het heet Active City Brake.



Zuiniger



Autoconstructeurs geven de jongste tijd liefst zo weinig mogelijk concrete informatie over hun motoren. Daarom heeft alle communicatie van het merk het over de BlueHDi 100 en 120 diesels. Het cijfer staat voor het vermogen en al het andere doet er schijnbaar niet toe. Of beter; bijna al het andere. Want de CO2-uitstoot is wel van belang. En daar boekt de DS3 vooruitgang. De BlueHDi 100 stoot elke kilometer slechts 79g CO2 uit.



De e-VTI 82 is een nieuwe benzinemotor. 82pk rijk dus en bekoppeld aan een gerobotiseerde vijfbak. Uitstoot? Slechts 95g/km.